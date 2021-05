켐트로닉스, 삼성전기 와이파이 모듈사업 인수 계약 해지

[아시아경제 이민지 기자] 켐트로닉스 켐트로닉스 089010 | 코스닥 증권정보 현재가 24,200 전일대비 650 등락률 +2.76% 거래량 153,358 전일가 23,550 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 켐트로닉스, 계열사에 633억원 규모 채무보증 결정켐트로닉스, 계열사 위츠에 84억 대여 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 는 자회사 위츠가 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 2,500 등락률 +1.51% 거래량 423,277 전일가 165,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"삼성전기, 2분기 저점 통과…3분기부터 성장 재개"외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아삼성전기 주가 낙폭 크지만…“이성적 접근 필요해” close 로부터 와이파이 모듈사업을 인수하기위해 체결한 주식 양수도 계약을 해제하기로 결정했다고 28일 공시했다. 영업 및 주식양수도 대금은 1055억원 수준이다.

회사 측은 “와이파이 모듈 시장이 급변해 수익성 악화 가능성이 높다는 것을 확인했다”며 “기지급한 계약금은 반환 받기로 상호 합의했다”고 설명했다.

