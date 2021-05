크리스탈지노믹스, 판권 보유 '캄렐리주맙' ASCO 초록 공개

삼중음성유방암 환자 대상 객관적 반응률 81.3% 확인

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스가 국내 개발 및 판권을 보유하고 있는 면역항암제 '캄렐리주맙'의 삼중음성유방암 환자를 대상으로 하는 임상 2상 미국임상종양학회(ASCO) 초록이 공개됐다.

초록에 따르면 삼중음성유방암 환자 총 48명을 대상으로 캄렐리주맙·파미티닙·냅 파클리탁셀 병용요법을 통한 임상 2상 유효성 평가가 진행됐다. 삼중음성유방암 환자 39명에서 약물 치료 효과(CR+PR)를 확인해 객관적반응률(ORR)은 81.3%로 나타났다. 순응 임상시험 대상자(PP군) 46명의 객관적반응률(ORR)은 84.8%를 나타냈다.

2019년 1차 치료제로 FDA 승인을 받은 삼중음성유방암 대상 로슈의 티센트릭 + 냅파클리탁셀 병용요법 객관적반응률(ORR) 59%를 뛰어넘는 결과다. 3~4등급 이상의 부작용은 중성지방(33.3%), 빈혈(10.4%), 열성중성구감소증(10.4%), 혈소판감소증(8.3%), 고혈압(4.2%), 갑상선기능저하증(4.2%), 단백뇨(2.1%), 패혈증(2.1%) 순이었다.

2명의 환자가 치료와 관련된 심각한 부작용을 겪었지만, 치료와 관련한 사망자는 보고되지 않았다.

현재 크리스탈지노믹스는 식도암 및 폐암 치료제로 승인받기 위한 자료번역, 식약처 제출자료 검토 등 브릿지 임상 3상(허가 임상 성격)을 준비하고 있다.

발표를 맡은 항서제약은 다음달 4일~8일 온라인으로 열리는 미국임상종양학회(ASCO 2021)에서 보다 자세한 데이터를 공개할 계획이다.

