이엔코퍼 자회사, 삼성 반도체 관련 114억 규모 추가 수주

한성크린텍, 5월에만 379억 규모 수주…전년 매출 34% 규모

이엔코퍼레이션, 2분기부터 연결실적으로 반영…실적 개선 기대

[아시아경제 박형수 기자] 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 100 등락률 +0.92% 거래량 72,452 전일가 10,850 2021.05.27 12:07 장중(20분지연) 관련기사 한성크린텍, 반도체 사업장 설비공사 265억 규모 신규수주이엔코퍼 "세계 최대 반도체 생산기지 청사진에 수혜 기대"이엔코퍼레이션, 자회사 담수화시장 진출로 ‘블루골드’ 수처리 산업 확장 close 자회사 한성크린텍이 삼성전자 반도체 관련 수주가 이어지고 있다.

한성크린텍은 삼성엔지니어링과 114억원 규모의 삼성전자 평택 P3 그린동 유틸리티 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. P3 그린동은 P3 공장에서 발생되는 폐수처리 관련 시설이다.

지난 20일 한성크린텍은 삼성물산으로부터 265억원 규모의 삼성전자 평택 P3 EUV동 PCW&GAS(Process Cooling Water & GAS) 및 HVAC(heating, ventilation, & air conditioning) DUCT 설비 작업지시서를 접수했다.

2건의 삼성 반도체 관련 공사를 수주하는 데 성공했다. 수주규모는 379억원으로 지난해 한성크린텍 연간 매출액의 34% 규모다.

한성크린텍은 반도체 및 디스플레이 공정에 필수적인 초순수(공업용수) 및 폐수 등 수처리설비의 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction)을 원스톱으로 제공하는 수처리 EPC 전문업체다. 최근 환경공사 분야에서 PCW 및 GAS 배관 공조설비 분야로 확대한 신사업이 수주성과로 이어지고 있다.

한성크린텍 관계자는 "공사 특성상 앞으로도 추가 수주를 기대할 수 있다"며 "수처리 EPC사업과 신사업의 동반 수주 성과가 하반기 까지 이어질 것으로 예상된다"고 말했다.

이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 100 등락률 +0.92% 거래량 72,452 전일가 10,850 2021.05.27 12:07 장중(20분지연) 관련기사 한성크린텍, 반도체 사업장 설비공사 265억 규모 신규수주이엔코퍼 "세계 최대 반도체 생산기지 청사진에 수혜 기대"이엔코퍼레이션, 자회사 담수화시장 진출로 ‘블루골드’ 수처리 산업 확장 close 은 올해 3월 한성크린텍 지분 100%를 인수했다. 한성크린텍 실적이 2분기부터 연결실적에 반영될 예정으로 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 100 등락률 +0.92% 거래량 72,452 전일가 10,850 2021.05.27 12:07 장중(20분지연) 관련기사 한성크린텍, 반도체 사업장 설비공사 265억 규모 신규수주이엔코퍼 "세계 최대 반도체 생산기지 청사진에 수혜 기대"이엔코퍼레이션, 자회사 담수화시장 진출로 ‘블루골드’ 수처리 산업 확장 close 의 실적 개선 가능성이 커졌다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr