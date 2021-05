[아시아경제 조성필 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 14,950 전일대비 250 등락률 -1.64% 거래량 1,978,444 전일가 15,200 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 정부 발표, mRNA 백신 회의! 최대 수혜 받을 기업은?큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 올해 1분기 연결 기준 매출 202억원, 영업이익 119억원을 기록했다고 25일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 8351%, 862% 증가했다. 당기순이익은 같은 기간 3422% 늘어난 100억6339억원으로 집계됐다.

