[아시아경제 박소연 기자] 국제유가 상승으로 중앙에너비스가 장초반 강세다.

중앙에너비스 중앙에너비스 000440 | 코스닥 증권정보 현재가 18,650 전일대비 2,500 등락률 +15.48% 거래량 1,021,917 전일가 16,150 2021.05.25 09:26 장중(20분지연) close 는 25일 오전 9시13분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 3050원(18.89%) 오른 1만9200원에 거래되고 있다.

중앙에너비스는 1946년 석유류 판매 등을 영업목적으로 설립됐으며, 1993년 코스닥증권시장에 상장했다.

SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유·경유 등의 일반유와 LPG를 매입해 도·소매업 및 국도변 스마트휴게소를 운영하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr