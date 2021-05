"야외 풀데크 오픈" 제주 드림타워 복합리조트, 인스타그램 이벤트

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 오는 24일까지 야외 풀데크 오픈 기념 인스타그램 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

지난 11일 시작해 진행 1주일 만에 해당 게시물 조회수가 2만6500회, 좋아요 4800여개, 댓글 참여 약 500여개 등으로 인기를 끌고 있다는 설명이다.

이벤트 참여 방법은 제주 드림타워 복합리조트 인스타그램 계정을 '팔로우'하고 이벤트 게시물을 '좋아요' 하면 된다. 제주 드림타워 복합리조트에서 즐기는 호캉스에 대한 기대평을 작성하면 자동 응모된다. 해당 게시물을 본인 계정의 스토리에 공유 시 당첨 확률은 높아진다.

경품은 약 200만원 상당으로 그랜드 하얏트 제주의 코너 스위트 1박(100만원 상당, 1매), 그랜드 스위트 1박(80만원 상당), 킹 룸 1박(35만원 상당)이며, 총 3인에게 증정할 예정이다. 당첨자는 인스타그램을 통해 발표된다. 세부사항은 개별통보 할 예정이다.

제주 드림타워 복합리조트 관계자는 "인스타그램, 유튜브, 블로그 등 각종 소셜미디어 채널을 통해 고객 호평이 이어지고 있다"며 "제주 도심 힐링 호캉스 및 미식여행을 한 번에 즐기기 좋다"고 말했다.

한편 이달 개장한 야외 풀데크는 8층에 위치했다. 면적은 4290㎡로 제주 최대 규모다. 제주도 고도 제한인 55m보다 높은 위치인 62m에 위치해 도심과 바다, 공항 등을 조망할 수 있다. 인피니티 풀(길이 28m), 키즈 전용 풀(길이 7m)과 자쿠지(2개, 각각 길이 18m, 12m), 카바나(6개) 등이 마련돼 있다.

