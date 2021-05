TS트릴리온 ‘뉴프리미엄TS샴푸’, 19일 쿠팡 골드박스 프로모션

세계적인 명품 샴푸 브랜드 ‘TS샴푸’ 캠페인을 전개하고 있는 TS트릴리온(대표 장기영)이 오는 19일(수) 쿠팡 골드박스 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

로켓와우 멤버십을 위한 프로모션인 쿠팡 골드박스는 인기 상품을 단 하루 동안 스페셜 혜택으로 만나볼 수 있다. ‘TS샴푸’는 브랜드 대표 탈모 증상 완화 기능성 샴푸인 ‘뉴프리미엄TS샴푸’ 패키지를 한정 수량으로 판매할 계획이다. ‘뉴프리미엄TS샴푸’ 500g 2통과 여행 시 사용하기 좋은 100g의 소용량 2통, 6g 파우치 5매로 패키지가 구성됐으며, 19일(수) 오전 7시부터 24시간 동안 판매된다.

‘뉴프리미엄TS샴푸’는 탈모 증상 완화에 도움이 되는 △바이오틴 △나이아신아마이드 △징크피리치온 △판테놀의 4가지 기능성 성분이 함유돼 있다. 19가지 식물 유래 성분과 알지닌 등 7가지 단백질 성분을 다량 배합해 두피와 모발을 관리하도록 도와준다. 인공 향료를 대신해 오렌지껍질오일, 라벤더오일 등을 함유했으며, 시트러스가 가미된 라벤더 향이 오랫동안 잔향으로 은은하게 남는다.

장기영 TS트릴리온 대표는 “고객과의 접점 확대를 위해 쿠팡과 첫 골드박스 프로모션을 기획하게 됐다”라고 말하며 “쿠팡 골드박스 프로모션을 통해 더 많은 소비자가 세계적인 명품 샴푸 브랜드 ‘TS샴푸’의 우수성을 직접 경험해 봤으면 좋겠다. 단 하루 동안 진행되는 만큼 많은 관심과 성원 바란다”고 전했다.

한편, TS트릴리온은 지난해 코스닥 시장에 성공적으로 입성했다. 2021년을 ESG 경영의 원년으로 삼고 기업의 사회적 책임을 소중히 생각하는 착한 기업으로의 행보에 속도를 내고 있으며, 지드래곤을 ‘TS샴푸’ 모델로 발탁해 명실공히 세계적인 명품 샴푸 브랜드로 자리매김하고 있다. 기능성 샴푸, 화장품, 헬스&리빙, 건강기능식품을 출시하며 바이오헬스케어 전문 기업으로 입지를 굳건히 하고 있다.

대표 브랜드로는 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 ‘TS샴푸’를 포함해 LED 두피관리기 ‘TS토파헤어리턴’, 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’, 국내외에서 인기를 끌고 있는 프리미엄 셀프 염색약 ‘TS착한염색’ 등이 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr