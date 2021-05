거창군 아동학대 예방 콘텐츠 공모전 수상작 발표

아동 권리 존중과 아동학대 예방 공감대 형성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 18일 올해 ‘아동학대 예방 콘텐츠 공모전’ 심사 결과를 발표했다.

이번 공모전은 아동 권리 존중과 아동학대에 대한 군민들의 공감대 형성을 위해 마련됐으며, 접수된 작품은 개인과 팀 등 총 76명, 58점의 작품이다.

군은 내부위원 2명과 외부위원 3명으로 구성해 작품을 심사했다.

선정 작품으로는 우수상 ‘눈높이의 차이’, ‘아동학대 STOP’, 장려상 ‘주변을 한번 둘러보아요’, ‘꽃을 보듯 우리를 보세요’, ‘무심한 말 한마디도 상처랍니다’, 입선 10점 등 총 15점을 선정했으며, 최우수상은 선정하지 않았다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 시상식은 개최하지 않으며, 입상자들에게는 우수 각 30만원, 장려 각 20만원, 입선 각 3만원의 시상금을 현금과 거창 사랑 상품권으로 지급한다.

구인모 거창군수는 “이번 공모전을 통해 군민들이 아동학대의 심각성을 인식하고 아동의 소중함을 다짐하는 기회가 되길 바라며, 공모전에 참여해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 전했다.

수상 작품은 6월 중 군청 앞 로터리에서 아동학대 캠페인이나 아동학대 예방 홍보물 등에 활용할 계획이다.

