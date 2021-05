은행권 중기·소상공인 컨설팅 열풍…왜?(종합)

은행에서 상권분석, 마케팅지원, 세무·법률 상담까지

[아시아경제 박선미 기자] 서울 종로구에서 한옥숙박업을 하는 김주영(가명)씨는 코로나19 이후 매출 타격을 입자 KB국민은행에서 운영하는 소호(SOHO)컨설팅을 찾았다. 고객층을 외국인에서 내국인으로 변경할 것을 권유받고 포털사이트 내 사업장 주소 및 정보노출 시스템 구축·예약시스템 연동을 지원받았다. 이후 역대 최대 매출을 기록 중이다.

은행권이 다양한 컨설팅·교육 프로그램을 통해 코로나19 피해로 어려움을 겪고 있는 중소기업·소상공인 지원에 발벗고 나서고 있다. 코로나19 피해계층 지원으로 ESG(사회·환경·지배구조) 경영 실천을 꾀하면서도 가계대출이 꽉 막힌 상황에서 고객층 저변 확대 기회를 열어놓고 있는 것이다.

18일 금융권에 따르면 KB국민은행의 ‘KB소호컨설팅센터’에서 올해 들어 현재까지 코로나19 피해 자영업자를 대상으로 진행한 컨설팅 건수는 2112건이다. 입지·상권분석, 마케팅·홍보, 자금조달, 세무·법률 등 다양한 분야의 경영컨설팅을 제공 중이다.

문진기 KB소호컨설팅센터 전문위원은 "기존에는 창업지원 컨설팅 위주였지만 코로나19 확산 이후 소상공인 위기관리 지원체계로 전환해 운영 중"이라며 "금융상담은 물론 개별 사업장의 애로사항을 반영한 맞춤형 컨설팅 및 사회관계망서비스(SNS) 컨설팅을 통해 비대면 판로 개척에 도움을 주고 있다"고 말했다.

앞서 지난해 11월 소상공인에게 인공지능(AI)을 기반으로 맞춤형 정책자금을 추천해주는 KB브릿지를 전면 개편한 국민은행은 이달에 개인사업자 대상 오픈뱅킹 서비스를 출시했다. 지난 2월에는 중기(개인사업자 포함) 전용 금융상품 라인업도 확대·리뉴얼했다.

신한은행은 최근 코로나19로 어려움을 겪는 서울시 자영업자 대상 상권분석 컨설팅을 제공했다. 신한카드의 월평균 3억건 이상의 빅데이터에 기반한 분석 자료를 토대로 ▲코로나19 전후 상권 변화 ▲최근 10년간 서울 주요 상권 매출·점포수 변화 등 자영업자들의 사업 운영에 활용 가능한 주제들로 컨설팅이 이뤄졌다.

은행권 중기·소상공인 지원으로 일거양득

우리은행은 앞서 대출원금 만기연장 및 이자 상환유예 중인 중기·소상공인 대상으로 비용절감, 매출회복, 자금조달 지원 등의 맞춤형 종합컨설팅을 제공했다.

은행권은 중기·소상공인 지원을 수익 기반 사업이 아닌 고객 서비스 차원에서 접근하고 있다. 하지만 규제 강화로 가계대출을 적극적으로 확대할 수 없는 상황에서 이들을 겨냥한 다양한 지원 서비스는 고객층과 수익 확대로 연결되고 있어 일거양득이라는 평가를 받고 있다.

실제로 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 시중 5대은행의 중기대출(소호 포함)은 지난달 말 516조9000억원을 기록했다. 지난 3월 510조3000억원 대비 6조5000억원 이상 증가한 것으로 월 증가액 기준 지난해 5월 이후 최대다.

은행 관계자는 "코로나19 시대 중기·소상공인이 시중은행의 주요 고객층으로 떠오른 것은 사실"이라며 "이들에 대한 지원은 ESG경영 실천, 경영부실에 따른 금융 리스크 차단, 연계 금융상품 이용으로 인한 고객기반 확대 등 여러 효과로 이어진다"고 설명했다.

한편 금융당국도 은행을 포함한 금융권에 코로나19에 따른 영업실적 악화로 신용등급 하락 위기에 처한 중소기업·소상공인에 대해 대출 불이익을 최소화하라고 당부한 상황. 금융위는 은행과 보험사, 정책금융기관 등 자체 신용평가를 실시하는 금융기관에 올해 중소기업·소상공인 평가시 비재무적 평가 또는 최종등급 산출 과정에서 회복 가능성을 충분히 반영하도록 했다.

반영 기준은 ▲코로나19로 인해 매출이 감소된 경우 ▲정상 영업 중으로 연체·자본잠식이 없는 경우 ▲매출 회복 등 재무상태 개선 가능성이 높은 경우 등이다. 해당 기준에 따라 기관별 운영기준을 마련할 예정으로 신용등급이 하락하지 않는 경우는 대출한도나 금리 등 대출조건이 유지될 것 전망이다. 또 신용등급이 하락할 경우에도 부실이 없는 정상 차주일 경우 대출한도 축소 및 금리 인상 등 불이익을 최소화해주기로 했다.

