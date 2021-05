[아시아경제 지연진 기자]코스닥시장본부는 에코마이스터 에코마이스터 064510 | 코스닥 증권정보 현재가 550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 550 2021.05.18 00:00 장중(20분지연) 관련기사 에코마이스터, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 8.05% ↑한번 더 말씀드립니다! 그만큼 중요 하니까요! 세계최초 열차자율주행시스템 개발!이번엔 자율주행자동차 말고 자율주행열차다! 세계 최초의 성과!! close 가 전날 제출한 감사보고서에서 '감사범위제한 및 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 의견거절' 감사 의견이 적시돼 상장폐지 절차가 진행된다고 18일 공시했다.

코스닥시장본부는 "감사의견 거절은 코스닥시장 상장규정 38조에 의한 상장폐지사유며, 상상폐지 통지를 받은날부터 15영업일(2021년 6월8일) 이내 이의 신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우 상장폐지 절차가 진행될 예정"이라고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr