안철수 "野통합 지연, 전적으로 국민의힘 내부사정 탓"

"재보선 이후 선거 평가 과정 없어"

"선거 대승에도 불구하고 野 지지율은 정체"



[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 안철수 국민의당 대표는 답보 상태인 국민의힘과의 합당 작업에 대해 "전적으로 국민의힘 내부사정 때문에 우리가 기다리고 있는 것이다. 야권 전체를 위해 한 사람이라도 더 힘을 보태야 이길까 말까 하는 상황 아닌가"라며 답답함을 토로했다.

안 대표는 17일 아시아경제와의 인터뷰에서 이런 우려를 표하며 "주호영 전 국민의힘 원내대표와 논의할 때만 해도 합당이 어렵지 않겠다고 여겼는데, (후임자인) 김기현 원내대표는 새 지도부가 선출된 뒤 의논해야겠다고 하고 있다"는 상황을 전했다. 안 대표는 "국민의힘 의원총회에서 통합을 찬성하는 결의를 채택했지만, 의원총회는 원내 의사결정기구로 당의 의사결정 기구가 아니다"면서 "당내 의사결정 기구는 일반적인 경우 최고위원회, 지금 국민의힘 같으면 비상대책위원회가 있는데 비대위원 가운데 반대하는 사람들이 꽤 있다고 한다"고 분위기를 전했다.

더욱이 국민의힘 당대표와 최고위원 등 지도부를 선출하는 전당대회 전에 양당 간 합당이 이루어지면 ‘투표권’을 놓고 논란이 있을 수 있다는 점도 ‘전당대회 이후 합당론’을 주장하는 논리 가운데 하나다. 합당으로 투표권을 갖게 된 기존 국민의당 당원들의 표심이 어디로 갈지 예측하기 어렵다는 우려에서다. 안 대표는 "당대표 후보들마다 이해득실 계산이 안 서니까 복잡하게 하지 말고 그냥 전당대회 끝나고 통합하자는 목소리가 있다고 한다"며 "이렇듯 국민의힘 내부 사정 때문에 기다리고 있는 건데, 그 사이 국민의당에서 지역위원장 모집에 나선 것이 논란이 된다는 점을 이해할 수가 없다"고 말했다.

안 대표는 지난 4·7재·보궐선거 이후 야권의 대응 방식에 대해서도 우려감을 피력했다. 그는 "선거 이후 야권 지지율은 정체이거나 떨어졌다"면서 "선거에서 대승을 거뒀다면 지지율이 크게 오르는 게 당연한데 매우 이례적 상황"이라고 진단했다. 안 대표는 "야권이 제대로 된 선거 평가 과정을 거치지 않았다. 왜 이겼는지 이유도 모르고 공유도 없는 것은 심각한 문제"라고 비판했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr