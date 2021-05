여야, 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회 26일 열기로

4년째 공석 특별감찰관 임명 절차 개시

21일 본회의 열어 비쟁점 법안 처리키로

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 여야가 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회를 오는 26일 실시하기로 합의했다. 지난 4년간 공석이었던 특별감찰관 임명 절차도 개시하기로 했다.

18일 한병도 더불어민주당 원내수석부대표와 추경호 국민의힘 원내수석부대표는 국회에서 만나 이 같은 국회 일정 등에 합의했다.

양측은 검찰총장 인사청문회를 개최하는 문제와 관련해 윤호중 민주당 원내대표 선출로 법제사법위원장 자리가 비어버린 상황에서 청문회 위원장을 누구로 할 것이냐를 두고 논쟁을 벌였다. 일단 윤 원내대표가 법사위원장을 맡은 상태에서 인사청문회를 진행하기로 합의했다. 당초 여당은 본회의를 열어 윤 원내대표 후임으로 박광온 의원을 법사위원장으로 지명하겠다는 방침이었다. 하지만 일단 21일 본회의에서는 법사위원장 임명 절차를 밟지 않기로 했다. 국민의힘은 여당 의원이 맡아왔던 법제사법위원장을 야당 몫으로 돌려줘야 인사청문회를 진행할 수 있다는 입장이었는데 한발 물러선 것이다.

공석이었던 특별감찰관 국회 임명 절차도 조속히 진행하기로 했다. 이철희 청와대 정무수석은 전날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 "국회 일정을 밟아줄 것을 요청한다"고 밝혔다. 국민의힘은 이와 관련해 "청와대가 한 차례도 추천을 요구하는 공문을 보낸 적이 없다"며 협의 절차가 없었음을 주장한 바 있다. 이번 여야 합의로 임명 절차가 속도를 낼 전망이다.

여야는 21일 본회의를 열어 비쟁점 법안을 처리하는 데도 합의했다.

