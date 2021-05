시몬스 침대, 수면 타입 별 '베개' 신제품 출시

[아시아경제 김종화 기자]시몬스 침대는 프리미엄 소재를 사용하고 체온, 지지력까지 고려해 최상의 수면 환경 구현을 돕는 베개 제품들을 출시했다.

기온이 점차 높아지는 여름철이 다가오면서 땀이 많아 숙면하지 못하는 이들을 위해 신제품 '리프레시 쿨링 필로우'와 '리프레시 투웨이 필로우'를 추천했다.

두 제품 모두 체온이 상승하면 열을 흡수하는 쿨링 소재인 PCM을 사용해 수면 중 적절한 체온을 유지할 수 있도록 돕는다. 여기에 유럽의 친환경 섬유 인증인 오코덱스 인증도 획득해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있다.

또 리프레시 쿨링 필로우는 인체공학적인 커브 형태로 머리와 경추를 안정적으로 지지하고, 근육이 받는 압박을 최소화해 편안한 사용감을 선사한다. 덕분에 수면 중 체온과 지지력에 민감한 사람들에게 안성맞춤이다.

리프레시 투웨이 필로우는 겉커버의 앞면에는 체온 조절 기능이 있는 PCM 소재를 뒷면에는 구스 다운을 각각 충전한 투 웨이 형태로, 수면 타입에 맞춰 방향을 바꿔가며 쾌적함과 포근함을 모두 느낄 수 있다.

한편, 시몬스 침대는 예비 및 신혼부부들을 위한 '웨딩 프로모션'을 통해 풍성한 혜택을 선사한다. 대형 프리미엄 매트리스는 최대 18%, 특정 프레임 및 룸 세트는 최대 30%, 신제품 프레임과 소파, 테이블은 10% 할인된다. 슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스 구매 시 5% 할인하는 '슈퍼싱글 프로모션'도 진행 중이다.

시몬스 침대의 케노샤 베개 신제품에 대한 보다 자세한 내용은 시몬스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

