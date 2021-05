[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드는 초콜릿에 크런치를 더한 ‘초코퍼지 크런치바’를 선보인다고 18일 밝혔다. 롯데푸드 초코퍼지의 맛을 다양화 한 제품이다.

초코퍼지 크런치바는 크런치 초콜릿을 초코 아이스크림이 감싸고 있어 기존 초코퍼지와 다른 달콤함을 느낄 수 있다. 2005년 출시된 초코퍼지는 진하고 쫀득한 초콜릿 맛으로 꾸준한 판매량을 기록하고 있는 아이스바다.

초코퍼지 크런치바 출시와 맞춰 오리지널 초코퍼지 패키지도 새단장 했다. 쫀득하고 부드러운 초코퍼지의 특성을 살려 진한 초콜릿 맛을 강조했다.

롯데푸드 관계자는 “초코퍼지는 진한 초콜릿 맛을 좋아하는 탄탄한 팬을 갖고 있는 아이스바”라며 “재미있는 식감의 크런치 초콜릿 맛 아이스바로 풍성함을 더했다”고 말했다.

