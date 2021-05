롯데호텔 제주, 맞춤형 패키지·여름 이벤트 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔 제주는 다음달 1일부터 커플, 키즈, 패밀리를 위한 맞춤형 여름 패키지와 가슴까지 뻥 뚫리는 시원한 이벤트를 선보인다고 18일 밝혔다.

둘만의 여름 휴가를 준비하는 연인들을 위한 ‘썸머 모먼트’ 패키지는 디럭스 가든 룸 1박, 더 캔버스 박당 조식 2인, 여름 필수품인 친환경 비건 썬밤 1세트, 카페 해온 스페셜 메뉴 1회, 해온 스위밍 쿠션 1개 등으로 구성됐다.

아이들을 위한 ‘디얼 키즈’ 패키지는 디럭스 가든 패밀리 룸 1박, 더 캔버스 박당 조식 3인(성인2, 소인1), 프리미엄 친환경 키즈 수영복 브랜드 쁘띠크랩 키즈 플랩캡 1개, 프랑스 유기농 아기 화장품 쁘리마쥬 트래블 키트 1세트, 카페 해온 스페셜 메뉴 1회, 해온 스위밍 쿠션 1개 등이 포함된다.

온 가족이 함께하는 여름 휴가를 계획하고 있다면 ‘올 투게더’ 패키지가 있다. 프리미어 가든 패밀리 룸 1박과 더 캔버스 박당 조식 4인, 패밀리 락 볼링장 4인 1회, 미니바 무료 1회, 해온 스위밍 쿠션 2개 등을 제공한다.

모든 패키지의 투숙 기간은 다음달 1일부터 9월 1일까지며, 더 캔버스 조식은 브런치 뷔페 또는 인룸 조식으로 변경 가능하다. 또한 제주공항 무료 셔틀버스 및 김포 롯데몰 무료주차 서비스와 연박 시 롯데호텔 제주의 애플망고 빙수도 제공된다.

매일 오후 1시부터 5시까지 제주 최대 규모의 야외 수영장 해온에서 펼쳐지는 수중 이벤트 ‘워터캐논’도 시작된다. 파란 하늘로 쏘아 올리는 4m 높이의 물대포로 물놀이의 즐거움은 물론 더위까지 시원하게 날려 버릴 수 있다. 오후 7시부터 8시 50분까지 열리는 실력파 뮤지션들의 라이브 콘서트 ‘해온 나이트 콘서트’는 문라이트 스위밍을 즐기며 세계적인 뮤지컬 및 영화 음악을 감상할 수 있는 낭만의 시간을 선사한다.

