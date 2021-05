코아시아옵틱스, 1Q 흑자전환…"매출액 전년比 51%↑…고화소 비중 확대 효과"

[아시아경제 유현석 기자] 광학렌즈 전문기업 코아시아옵틱스 코아시아옵틱스 196450 | 코스닥 증권정보 현재가 2,055 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,055 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 코아시아옵틱스, 지난해 감사의견 ‘적정’…주식 거래 재개 속도디오스텍, 230억 규모 제3자 배정 유상증자 납입…최대주주 변경디오스텍, 첨단 자동화 설비 구축 완료 "전 경영진 배임 무관…본업 강화" close 는 1분기 연결 기준 매출액 209억원, 영업이익 7억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 51% 증가했으며 영업이익은 흑자로 전환했다. 같은 기간 순이익은 27억원을 달성했다.

회사 측은 “지난해 코로나19 여파에 따른 기저 효과와 함께 수익성 높은 고화소 제품 비중을 확대한 결과”라고 설명했다.

스마트폰 업계에 따르면 지난 3월 글로벌 스마트폰 출하량은 1억4000만대를 기록하며 전년 대비 약 44% 늘어났다. 삼성전자의 1분기 스마트폰 출하량은 7700만대에 달하며 코로나19 이전의 1분기 통상 수준을 회복한 것으로 알려졌다.

회사의 내부 체질 개선도 실적 성장을 이끌었다. 경영효율화와 함께 수익성 극대화를 위해 고화소 렌즈 비중을 확대하고 있다. 특히 올해는 8M(메가) 이상의 고화소 제품 비중이 5M 이하의 저화소 렌즈 비중을 넘어서는 원년이 될 전망이다.

코아시아옵틱스 관계자는 "수율 개선과 고화소 제품 비중 확대 등을 통해 수익성을 확대해 나갈 것"이라며 "카메라 모듈 사업을 영위하는 코아시아 그룹과의 시너지 효과도 극대화할 계획"이라고 밝혔다.

이어 “이번달 내 열리는 기업심사위원회에서도 긍정적인 결과가 나올 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라며 “장기적인 관점에서 기업가치와 주주가치를 함께 높일 수 있는 방안을 적극 추진하겠다”고 말했다.

