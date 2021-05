“추억의 가족 액자 만들어요” 고리원자력본부, ‘가정의 달 가족애(愛) 이벤트’

17일부터 2주간 언택트 행사 … 고급액자·과학키트 등 선물

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력㈜ 고리원자력본부(본부장 김준석)는 5월 가정의 달을 맞아 오는 31일까지 ‘가정의 달 가족애(愛) 이벤트’를 연다.

이번 행사는 가족들과 추억을 회상하며 소통의 시간을 갖고, 부모 자녀 간 유대감을 높이는 기회를 주고자 마련됐다.

행사는 가족 구성원들의 추억을 담을 수 있는 ‘가족사진 액자 제작 이벤트’와 어린이들이 생활 속 에너지 절약방법을 학습할 수 있는 ‘어린이 선물 증정 이벤트’로 구성된다.

‘가족사진 액자 제작 이벤트’는 일상생활 속 가족의 모습을 담은 사진 2장을 고리원자력본부 홈페이지에 등록하면 참여할 수 있다.

고리본부는 총 30명을 선정해 등록된 사진을 고급 액자에 담아 증정할 예정이다.

초등학교 6학년 이하 어린이를 대상으로 한 ‘어린이 선물 증정 이벤트’는 두 가지 미션(가족일 도와주기, 에너지 절약하기)을 수행하는 모습을 촬영해 등록하면 된다.

모두 100명을 선정해 과학키트(지문인식 금고만들기)를 선물한다.

김준석 고리원자력본부장은 “가정의 달을 맞아 가족들과 소중한 추억을 만들 뜻깊은 기회를 마련하고자 특별한 이벤트를 마련했다”며 “행복한 지역 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr