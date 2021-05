차업계 반도체대란 최대 위기…현대차·기아 공장 셧다운

현대차 울산 5공장, 기아 소하 2공장 등 일시 휴업

하반기까지 반도체 수급난 이어질 전망

[아시아경제 이창환 기자] 차량용 반도체 수급 대란이 심화하면서 한국 대표 자동차 업체인 현대자동차와 기아가 동시에 생산 라인을 멈춰 세웠다. 현대차·기아는 협력사와 함께 반도체 물량 확보에 집중하고 있지만 세계적인 수급난이 녹록지 않은 상황이라 반도체 부족 사태는 하반기까지 이어질 가능성이 높다.

17일 자동차업계에 따르면 현대차와 기아는 이날부터 주요 공장 가동을 일시 중단했다. 현대차는 울산 5공장 2라인을 17일과 18일 이틀간, 3공장은 18일 하루 휴업할 예정이다.

5공장 2라인은 인기 스포츠유틸리티차량(SUV)인 투싼을 생산하는 곳이고 3공장에서는 아반떼와 베뉴 등이 생산된다. 기아 역시 이날부터 18일까지 이틀 동안 소형 SUV 스토닉 등을 생산하는 소하 2공장 가동을 중단한다.

3곳 모두 차량용 반도체 공급 부족으로 인한 셧다운이다. 현대차그룹이 차량용 반도체 수급난으로 동시에 2곳 이상의 라인을 멈춰 세운 것은 이번이 처음이다. 현대차는 지난 6일과 7일에 계기판 관련 반도체 부족으로 울산4공장 포터 생산라인을 멈춰 세운 바 있다. 앞서 지난달에는 울산1공장을 7~14일, 아산공장을 12~13일, 19~21일 일시 가동 중단했다.

한국GM 역시 반도체 부족으로 말리부와 트랙스 등 인기모델을 생산하는 부평2공장의 가동을 절반가량 줄여서 돌리고 있다.

업계에서는 반도체 부족현상이 2분기 내내 이어지고 3분기에도 해결되지 않을 것으로 보고 있다. 소비회복으로 반도체 수요는 계속 증가하는데 반도체 회사들의 제품 양산은 더디기 때문이다. 일부에서는 반도체 부족 사태가 내년까지도 이어질 가능성이 있다고 봤다.

5~6월 반도체 수급난 최대 고비 전망

현대차그룹은 앞서 1분기 실적발표에서 5월과 6월이 이번 반도체 수급난의 최대 고비가 될 것이라고 예고한 바 있다. 이에 이 같은 상황이 다음달까지 이어질 전망이다. 현재 휴업을 진행 중인 공장들 외에도 다른 공장들도 순차적으로 휴업을 논의 중에 있는 것으로 파악된다.

반도체 수급난이 확대되면서 라인당 생산 대수 역시 줄었고 현재 가동 중인 일부 공장도 조립할 차량 없이 컨베이어벨트가 돌아가는 이른바 ‘공피치’ 생산을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

반도체 부품 수급난의 장기화는 자동차 회사들의 수익에도 부담이 될 전망이다. 글로벌 컨설팅 업체 알릭스파트너스는 반도체 문제로 올해 전 세계 완성차 업계가 1100억달러(약 124조원)의 매출 감소를 겪을 것이라고 전망했다. 현대차와 기아, 한국GM 등 국산차 업계도 피해가 불가피한 상황이다.

김양재 KTB투자증권 연구원은 "반도체 업계에서 수급난을 해결하기 위해 대규모 투자를 집행하고 있지만 신규 인프라 및 장비 확보 문제로 급격한 증설을 기대하기는 어려운 상황"이라며 "차량용 반도체 수급 회복은 올해 4분기부터나 가능할 것"이라고 예상했다.

