폭스바겐, 티구안 올스페이스 부분 변경 모델 공개

[아시아경제 이기민 기자] 폭스바겐이 17일 티구안 올스페이스 부분 변경 모델을 처음으로 공개했다. 티구안 올스페이스는 넉넉한 패밀리 카를 찾는 소비자들에게 사랑 받아 지난 2017년 출시 이후 전 세계에서 150만대 이상 판매됐다.

이번에 새롭게 선보인 티구안 올스페이스는 보다 날렵해진 외관 디자인, 디지털 콕핏으로 업그레이드된 실내, 신기술로 업그레이드된 편의 및 안전 사양을 갖추고 있다.

이번에 출시된 신형 티구안에는 전면부의 독립적인 라디에이터 그릴과 시그니처 라이트가 탑재됐다. 특히 최초로 IQ. 라이트 LED 매트릭스 헤드라이트가 적용됐다.

이번 티구안 올스페이스에는 폭스바겐의 첨단 운전자 보조 시스템 IQ.드라이브의 핵심 기술인 '트래블 어시스트(Travel Assist)' 기능도 추가됐다. 운전자가 핸들에 손을 올려놓은 상태에서 차량은 스스로 최고 210km/h의 속도로 스티어링, 가속 및 브레이크를 제어할 수 있다. 자동 변속기가 장착된 경우 이 시스템은 정지 상태에서도 작동한다. 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)과 레인 어시스트 등의 주행 보조 시스템도 적용됐다.

또한 최첨단 인포테인먼트 시스템 '신형 MIB3'가 탑재했다. 스마트폰과 자동차 내 인포테인먼트 디스플레이를 무선으로 연결해 활용할 수 있는 '무선 앱 커넥트' 기능이 전 트림 기본 탑재됐으며 트림에 따라 자연스러운 음성 인식 제어, 스트리밍 서비스, 폭스바겐 아이디를 통한 클라우드 기반 개인화 등의 기능도 이용 가능하다. 무선 앱 커넥트는 애플 카플레이와 안드로이드 오토를 모두 지원한다.

뿐만 아니라 폭스바겐이 하만 카돈과 함께 개발한 프리미엄 사운드 시스템 옵션도 적용할 수 있다. 프리미엄 사운드 서브 우퍼, 디지털 16채널 앰프, 8+1 고성능 라우드스피커, 480와트 앰프로 구성돼 있다.

폭스바겐은 소비자들에게 넓은 선택의 폭을 제공하기 위해 티구안 올스페이스의 트림을 라이프(Life), 엘레강스(Elegance), R 라인(R-Line) 등 3가지로 나눴다.

기본으로 적용된 3-Zone 자동 에어컨의 모든 냉난방 및 환기 기능은 센터 콘솔의 새롭게 디지털화된 모듈을 통해 작동된다. 기존 차량에 회전식 손잡이와 버튼이 있던 것과 달리 터치패널과 슬라이더가 탑재됐다. 운전자는 풀 컬러 헤드업 디스플레이를 통해 관련 정보를 제공받을 수 있다. 헤드업 디스플레이에는 속도, 방향, 경고 등 주행 관련 정보를 제공한다.

더불어 트레일러 어시스트가 트레일러 기동 시 운전자를 지원하며 최대 트레일러 중량은 4모션 기준으로 2.5t까지 가능하다.

