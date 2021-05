[아시아경제 이민우 기자] 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 4,250 전일대비 800 등락률 -15.84% 거래량 398,619 전일가 5,050 2021.05.17 10:44 장중(20분지연) 관련기사 디지탈옵틱, 손영균·송성일 각자대표 체제로 변경거래소 "디지탈옵틱, 주식병합으로 매매거래 정지… 13일부터"디지탈옵틱, 커뮤니티 활발... 주가 -3.43%. close 은 손영균 각자대표가 일신상 이유로 사임함에 따라 송성일 단독 대표 체제로 바뀐다고 17일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr