11번가, 강다니엘 마스크 사전예약 판매…“실용성·소장가치 모두 잡았다”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 17일 오후 2시부터 온라인 단독으로 가수 강다니엘의 새로운 굿즈 ‘강다니엘 여름용 스타일 마스크’ 5종 키트의 사전예약을 진행한다고 밝혔다.

강다니엘 여름용 스타일 마스크는 이른 더위가 예고된 올 여름을 겨냥한 제품으로 야외활동이나 가벼운 외출 시에 활용도가 높은 것이 특징이다. 제품 전면에 땀을 흡수하고 빠르게 건조하는 흡한속건 기능과 자외선 차단, 항균 기능을 갖춘 에어로 실버 원단이 사용됐고 겉면 발수가공 처리로 습기와 오염물질을 차단해 여름철에도 쾌적하게 사용할 수 있다.

5종 키트는 마스크 안쪽 면에 강다니엘의 사인이 새겨진 기능성 스타일 마스크 1종과 KF94 마스크(3개), 항균 기능이 있는 구리 마스크 케이스와 마스크 스트랩, 핸드 클리너 등 총 5가지 상품으로 구성됐다. 배송은 오는 6월 14일부터 순차적으로 진행된다.

11번가는 사전예약 구매 고객들을 위해 다양한 사은품 혜택을 마련했다. 강다니엘의 모습이 담긴 포토카드 3종과 포토엽서 1종을 구매 고객 전원에게 증정하며 추첨을 통해 강다니엘 친필 사인 앨범(10명), 친필 사인에 당첨 구매 고객의 이름을 함께 적어주는 강다니엘 여름용 스타일 마스크 5종 키트(5명)를 추가로 제공한다.

11번가 관계자는 “팬층을 위한 소장 가치는 물론 더운 여름철 일반인들도 부담 없이 사용할 수 있도록 높은 실용성과 세련된 디자인까지 고려한 제품”이라며 “향후에도 고객 수요를 고려해 엔터테인먼트사와 방송사, 브랜드사 등과 다양한 협업 제품들을 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr