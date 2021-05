[클릭 e종목]“진원생명과학, mRNA 시장 개화 실질적 수혜주”

[아시아경제 장효원 기자] 한양증권은 17일 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 1,500 등락률 +7.75% 거래량 3,012,869 전일가 19,350 2021.05.17 09:27 장중(20분지연) 관련기사 정부 주도 '주가 부양' 시즌2…다시 뛰는 바이오, 이번엔 'K백신'식약처 "국내 백신 개발 반드시 달성해야… 모든 자원 동원해 지원"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 에 대해 유전자치료제(mRNA) 시장 개화의 실질적 수혜주라고 평가했다.

오병용 한양증권 연구원은 이날 보고서에서 “진원생명과학은 미국 자회사 ‘VGXI’를 통해 유전자 치료제의 핵심 원료인 ‘플라스미드(Plasmid) DNA’를 위탁생산하는 cGMP급 공장을 보유하고 있다”며 “아직 주식시장에 잘 알려지지 않은 유전자 지쵸제 위탁생산(CMO) 기업”이라고 소개했다.

플라스미드 DNA는 유전자 치료제의 주류인 바이러스 전달체 생산의 핵심 원재료일 뿐 아니라 최근 급격하게 시장이 개화되고 있는 mRNA의 주요 원료이기도 하다.

플라스미드 DNA는 최근 수요가 급증하고 있어 진원생명공학의 기존 공장도 2019년부터 풀가동 중이고 대규모 신공장 건설도 진행했다. 신공장은 올 4분기 완공될 예정이며 내년 2분기부

터 본격적인 가동이 예정돼 있다. 기존 공장은 500L 규모이며 신공장이 완료되면 10배인 5000L 규모가 된다. 향후 7500L까지 증설할 계획이다.

오 연구원은 “현재 유전자 치료제 시장이 커지면서 mRNA 원료인 플라스미드 DNA 공급이 부족한 상황”이라며 “게다가 올해부터 모더나, 화이자로부터 시작된 mRNA 백신들까지 등장해 공급 부족은 더욱 커질 전망”이라고 내다봤다.

이어 그는 “실제로 진원생명과학에 따르면 기존 공장의 캐파부족으로 수용하지 못한 고객사가 상당수이며 당연히 신공장에 대한 대기수요도 큰 상황”이라며 “진원생명과학은 신공장이 2022년부터 풀가동이 가능할 것으로 예상하고 있으며 연간 5000억원 이상의 매출을 예상하고 있다”고 설명했다.

아울러 그는 “진원생명과학은 mRNA 개발사들이라면 누구나 필요로 할 원재료인 cGMP급 플라스미드 DNA를 생산하기 때문에 앞으로 수십년간 성장할 mRNA시장의 직접적인 수혜를 예상할 수 있다”며 “한국 기업 중 단연 실질적인 수혜주”라고 분석했다.

