신세계면세점 명동점, 오픈 5주년 경품 행사

[아시아경제 조인경 기자] 신세계면세점이 명동점 오픈 5주년을 맞아 18~23일 온라인 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

신세계면세점 온라인몰 회원이면 누구나 하루에 한 번 온라인몰에 로그인하고 응모 버튼만 누르면 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정한다.

이벤트 기간 동안 응모자가 많으면 많을수록 경품이 다양해지고 당첨 확률도 높아지는데, 누적 응모 수 2000명 도달 시 ▲신세계면세점 상품권 3만원권(150명)/1만원권(450명)을 증정하며, 4000명에 도달하면 ▲내셔널지오그래픽 24인치 캐리어(3명) ▲스탠리 아이스박스(10명)가 경품 리스트에 추가된다. 응모자가 6000명을 초과할 경우, 애플워치 시리즈6(2명)과 함께 보너스로 GS25 편의점 1000원권(1000명)까지 선물한다.

5월 한달 동안 신세계면세점 온라인몰 장기 미로그인 회원들을 대상으로 '웰컴 혜택'도 마련했다. 1년간 유효한 3만2000원 적립금 혜택과 함께 5주년 축하 및 코로나 극복 응원 댓글을 작성하면 갓포인트 1000포인트 혜택도 받을 수 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr