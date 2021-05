與 '김정숙 여사 배후설' 황보승희에 "가짜뉴스, 사과 촉구"

[아시아경제 박준이 기자] 황보승희 국민의힘 의원이 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 임명 배경에 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사가 있다는 의혹을 제기한 데 대해 여당이 "가짜뉴스"라고 비판하며 국민의힘과 황보 의원의 사과를 요구했다.

한준호 더불어민주당 대변인은 16일 서면 브리핑을 통해 "인사청문회에서 임 후보자에 대해 아니면 말고 식의 마녀 사냥을 하더니 이번에는 영부인을 끌어들여 생뚱맞은 의혹을 제기했다"고 비판했다.

그는 "국회를 가짜뉴스 생산지로 전락시키려는 것인가, 근거 없는 낭설을 던지고 언론은 이를 확대 재생산하고 검증은 국민에게 떠넘기는 것인가"라면서 "도저히 묵과할 수 없는 일"이라고 역설했다.

한 대변인은 "황보 의원의 독단적 판단이라면 무능력과 무책임의 극치이고, 국민의힘이 가짜뉴스 생산에 가세한 것이라면 조직적 불법행위"라고 지적했다.

그러면서 "국민의힘과 황보 의원은 발언에 책임을 져야 할 것"이라며 "정중한 사과를 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

이어 "민주당은 국민의 눈과 귀를 후리는 무책임한 언론보도와 가짜뉴스에 징벌적 손해배상을 도입해 발언에 책임지는 국회, 보도에 책임지는 언론문화를 조성하겠다"고 덧붙였다.

전날 김남국 민주당 의원도 페이스북에 "정말 너무 황당하고 어처구니가 없다"며 "황보 의원은 '카더라 소문'과 자신의 '뇌피셜'에 근거한 무책임한 주장을 즉각 사과하라"고 촉구했다.

