국내 물류 담당 10명 중 6명 "디지털 전환 필요"…준비는 미흡

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 수출입 기업 물류 담당자 10명 가운데 6명은 물류 분야 디지털 전환이 필요하다는데 공감하는 것으로 나타났다. 이에 비해 디지털 전환 대응은 미흡해 관련 지원이 시급하다는 지적이다.

16일 한국무역협회 국제무역통상연구원이 국내 수출입 기업 물류 담당자 453명을 대상으로 설문조사 실시해 이를 토대로 발표한 '수출입 물류 디지털전환 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 응답자의 59.5%는 '물류 분야도 디지털 전환이 필요하다'고 답했다.

특히 응답자의 95.8%는 '디지털 전환을 통해 물류비를 절감할 수 있을 것'이라고 예상하며 디지털 전환에 대한 기대감을 나타냈다. 규모별로는 기존대비 '30% 이상 절감될 것'으로 예상한 응답자가 14.8%, '20~30% 절감'이 23.6%, '10~20% 절감'이 36.6%, '0~10% 절감'이 20.8%를 각각 차지했다. '비용절감 효과가 없을 것'이라고 응답한 비중은 4.2%에 불과했다.

반면 이에 대한 준비와 활용은 부족한 것으로 파악됐다. 응답자 중 '디지털 전환을 이해하고 있다'는 응답은 18.1%, '디지털 전환에 적극 대응하고 있다'는 응답은 12%에 불과했으며 '플랫폼 서비스를 이용하고 있다'는 응답자도 8.7%에 그쳤다. 디지털 플랫폼 이용 활성화를 위해 가장 시급한 지원으로는 '플랫폼 이용비 지원'(31.2%)과 '플랫폼 관련 교육'(30.4%)을 꼽았다.

보고서는 "세계 최대 컨테이너선 운용사인 머스크나 '해상의 우버'로 불리는 플렉스포트 등 글로벌 물류기업들은 일찍부터 정보통신(IT) 기술을 접목해 디지털 전환에 성공한 반면 국내 물류는 여전히 인맥 중심, 온라인 거래에 대한 거부감 등으로 디지털 전환에 폐쇄적"이라고 지적했다.

이준봉 무역협회 물류서비스실장은 "물류 디지털 전환은 디지털 기술의 적용과 이를 활용한 비즈니스 모델로 나눌 수 있는데, 중소화주 입장에서는 비즈니스 모델의 핵심인 물류 디지털 플랫폼을 활용하는 것이 가장 합리적"이라고 말했다. 그러면서 "무역협회는 스타트업이 운영하는 물류 디지털 플랫폼의 활성화와 관련 생태계 조성을 지원하는 한편, 협회 자체 물류 플랫폼과 외부 물류 플랫폼을 연계해 물류업계의 디지털 전환을 적극 지원할 계획"이라고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr