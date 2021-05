신세계TV쇼핑, 카카오 올데이 라방…최대 52% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 오는 17일 카카오쇼핑라이브에서 ‘신세계TV쇼핑X카카오 올데이 라방’을 선보인다고 16일 밝혔다. 카카오쇼핑라이브가 특정 업체와 독점방송을 진행하는 것은 론칭 이래 최초다.

첫 방송은 이날 오전 10시로 최근 큰 인기를 얻고 있는 ‘춘천 감자빵’이다. 오리지널 감자빵과 카레 감자빵을 한 박스에 담은 반반세트를 단독으로 선보일 예정이며 무료배송의 혜택을 함께 제공한다.

제주 용암수, 닥터유 단백질 바와 콜라겐 구미 등 오리온의 인기간식 상품을 최대 52% 할인가에 방송하고, 제프스프리 골드키위, 스탠리 워터저그와 아이스쿨러, 강릉 세인트존스호텔 숙박권 등을 특가에 선보일 예정이다.

당일 구매고객 중 1000명을 추첨해 스타벅스 기프티콘을 선물하고, 일부 상품에 한해 최대 3만원의 즉시할인 혜택도 제공한다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “신세계TV쇼핑은 퀄리티 높은 콘텐츠에 채널별 맞춤 전략을 더해 모바일 방송 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

