"동네슈퍼, 안심하고 무인 운영하세요"…소진공-KISA 업무협약

[아시아경제 김보경 기자] 각종 스마트 기기를 활용해 동네 슈퍼마켓을 안심하고 무인 운영할 수 있는 기반이 조성된다.

소상공인시장진흥공단은 14일 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 동네슈퍼를 대상으로 하는 '스마트슈퍼 육성사업'의 보안성 강화를 위한 협약을 체결했다.

이번 협약은 스마트슈퍼 육성사업을 통해 동네슈퍼에 설치되는 설비 등 시스템 보안성을 강화해 안전한 무인 리테일 환경을 확산하기 위해 마련됐다.

스마트슈퍼 육성사업이란 동네슈퍼에 주·야간 무인운영이 가능하도록 출입인증장치, 무인 계산대, 보안 장비 등 스마트 기술을 지원하는 사업이다. 코로나19 이후 비대면 거래를 원하는 고객의 소비트렌드에 대응하는 한편 점주의 삶의 질을 높이고 심야시간 등 추가 매출 확보를 가능케 한다는 장점이 있다.

소진공은 스마트(무인화) 장비에 대한 취약점을 개선해 안전한 무인 영업 환경을 조성하는 동시에 정보보호 기업의 무인 서비스 시장 참여를 위해 협력할 예정이다.

인터넷진흥원은 스마트 설비에 대한 사전 모의해킹 및 보안진단을 실시해 보안 위협을 사전에 차단하고, 컨설팅 제공 등 정보보안 수준 향상을 위해 다각적인 지원을 펼칠 계획이다.

조봉환 소진공 이사장은 "디지털 확산으로 인해 발생할 수 있는 보안 위협에 소상공인이 안심하고 영업할 수 있도록 양 기관이 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr