대한항공·이마트, 스포츠구단 업무 협약식 체결

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 3,542,799 전일가 29,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 1분기 영업이익 1245억원 흑자전환…화물사업 견인반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株![e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 은 이마트와 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 3,542,799 전일가 29,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 1분기 영업이익 1245억원 흑자전환…화물사업 견인반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株![e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 점보스 배구단, SSG 랜더스 야구단의 공동 마케팅을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 3,542,799 전일가 29,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 1분기 영업이익 1245억원 흑자전환…화물사업 견인반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株![e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 과 이마트는 전날 오후 인천 SSG랜더스필드에서 장성현 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 3,542,799 전일가 29,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 1분기 영업이익 1245억원 흑자전환…화물사업 견인반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株![e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 마케팅·IT부문 부사장과 최훈학 이마트 마케팅 담당 상무 등이 참석한 가운데 업무협약식을 열었다.

양사는 배구와 야구 종목 시즌권을 할인 판매하고, 공동 굿즈를 판매할 계획이다. 공동 기부금도 적립해 지역 사회에 기부한다.

업무협약식 이후 진행된 프로야구 경기에서는 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 3,542,799 전일가 29,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 1분기 영업이익 1245억원 흑자전환…화물사업 견인반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株![e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 점보스 정지석 선수가 시구를, 임동혁 선수가 시타를 했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 3,542,799 전일가 29,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 1분기 영업이익 1245억원 흑자전환…화물사업 견인반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株![e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 관계자는 "이번 협약을 계기로 다양한 분야에서 업무 제휴를 확대하겠다"라며 "고객과 소통을 강화하고 소비자 편의 증진에 앞장서겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr