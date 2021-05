지엔코 써스데이 아일랜드의 즐거운 콜라보 이슈

㈜지엔코(대표 김석주)의 내추럴하고 자유로운 감성 브랜드 ‘써스데이 아일랜드(Thursday Island)’와 동원F&B에서 전개하는 쿨피스와의 콜라보 라인이 공개된 이후로 꾸준히 이슈가 되고 있다.

여름을 위한 Cool한 원피스, 쿨피스! 에서 시작된 기획으로 보여진 이번 협업을 통하여 출시된 원피스 시리즈는 물론, 데님 자켓은 일부 완판이 되면서 폭발적인 반응을 보여주고 있다.

패션업계와 이종업계와의 콜라보를 진행한 사례가 있지만 이번 써스데이 아일랜드와 쿨피스와의 만남이 더욱 돋보이는 것은 단순한 로고 플레이의 작업이 아닌, 레트로한 감성과 컬러감, 패턴으로 연결되는 써스데이 아일랜드만의 감성으로 스토리를 엮었기 때문.

이와 함께 동원F&B 쿨피스도 써스데이 아일랜드와의 콜라보를 기념하여 한정판 스페셜 패키지(복숭아, 파인애플)을 출시하여 올 여름 내내 고객들에게 특별한 즐거움을 제공한다.

이에, Thursday Island는 공식계정 sns댓글 이벤트와 함께 한정판 쿨피스 패키지 인증샷 이벤트를 5/30까지 진행하여 다양한 쿨피스 콜라보라인 제품을 증정한다.

써스데이 아일랜드와 쿨피스의 쿨한 콜라보 라인은 직영몰 지엔코스타일과 SNS 계정, 일부 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr