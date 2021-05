정의당 "류호정 의원에 '야!' 부른 與 문정복 의원, 사과하라"

[아시아경제 오주연 기자] 14일 정의당이 전일 김부겸 국무총리 후보자 임명동의안 표결을 위한 국회 본회의 중 문정복 더불어민주당 의원이 류호정 정의당 의원에게 "어디서 감히" 등 부적절한 발언을 했다면서 사과를 요구했다.

이날 오현주 대변인은 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "공당의 원내대표가 공식적인 의사진행 발언을 한 것에 대해 개인적으로 의견이 다를 수 있다. 그러나 발언 직후 자리에 찾아와 개인적으로 항의를 하는 것은 심히 부적절하다"고 지적했다.

오 대변인은 "특히 그 과정에서 류호정 의원과의 말을 주고받던 중 문정복 의원은 '어디서 감히'라는 부적절한 발언을 했다"며 "나이와 지위고하를 막론하고 민의를 대표하는 한 명의 의원으로서 우리당 류호정 의원을 존중하지 않는 태도에 대해서는 별도의 사과가 필요하다"고 꼬집었다.

이어 "비단 류 의원뿐만 아니라 청년 국회의원들은 자주 이런 상황에 놓이는 것이 사실"이라면서 "변화가 필요하다"고 덧붙였다.

오 대변인은 "이번 사안이 그 계기가 되길 바란다"면서 "국회가 솔선수범해 서로 존중하는 문화를 만들어가자"고 강조했다.

이날 정의당에 따르면 당시 문 의원이 "아니 그걸 당신이"라고 발언해 류 의원이 "당신?"이라고 따지자, 문 의원이 "야!"라고 소리를 지르며 "어디서 지금 감히! 어디서 목소리를 높여!"라고 말했다.

강민진 청년정의당 대표는 이 같은 내용을 페이스북에 올렸다.

강 대표는 "문 의원의 언사는 무례하기 짝이 없었다"고 질타했다.

이어 "소수야당의 동료의원을 '야'라고 부르고 먼저 삿대질을 할 만큼 오만한 태도에 경악을 금할 수가 없다"면서 문 의원의 사과를 공식적으로 요청했다.

