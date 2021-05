때 이른 더위가 절정에 달한 14일 서울 마포구 공덕역 인근 평양냉면 전문점 앞에서 시민들이 입장을 위해 대기하고 있다. 이번 더위는 주말에 비가 내리면서 한풀 꺾일 전망이다. /문호남 기자 munonam@

