김혜수, '백상' 시상식에 뭐 들고 갔나...화려한 클러치 공개

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김혜수가 백상예술대상 시상식에서 든 화려한 클러치 속 소지품을 공개했다.

김혜수는 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "인 마이 클러치 (in my clutch)"라는 글과 함께 클러치 사진을 게재했다.

진주가 화려하게 장식된 클러치 안에 다름 아닌 자두맛 사탕이 가득 들어 있어 웃음을 자아냈다. 남다른 카리스마로 시상식을 빛낸 김혜수의 반전 매력이 돋보인다.

이날 열린 제 57회 백상예술대상 시상식에서 김혜수가 출연한 영화 '내가 죽던 날' 박지완 감독이 시나리오 상을 받았다. 박 감독은 "눈물이 날 것 같다"며 "저의 현수가 되어준 김혜수 선배님, 이정은, 노정이, 김선영 등 배우들 너무너무 감사하다"고 수상 소감을 밝혔다.

한편 이번 시상식은 코로나19 확산 방지를 위해 무관중으로 진행됐다. 봉준호ㆍ고현정ㆍ이병헌ㆍ김희애ㆍ송중기ㆍ김수현 등 스타들이 참석해 객석을 지켰다. 신동엽과 수지가 사회를 맡았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr