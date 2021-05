[아시아경제 박지환 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 871,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 866,000 2021.05.14 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴AZ 백신 다음달까지 890만회분 들어온다… 오늘 83만5000회분 도입5월 백신위탁생산 기업 선정! 정부 발표 관련 대장株 공개! close 는 14일 코로나19 모더나 백신 위탁 생산 보도와 관련해 현재 '확정된 바 없다'고 공시했다 .

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr