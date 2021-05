GS샵, 대학생 봉사단 ‘리얼러브 12기’ 온라인 발대식

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵 오는 15일 대학생 봉사단 ‘리얼러브 12기’ 발대식을 온라인으로 진행한다고 14일 밝혔다. 리얼러브는 전국에서 선발된 대학생들이 지역사회 소외계층 아동을 위해 학습 및 정서적 지원을 돕는 사회공헌 활동으로 GS샵과 희망친구 기아대책이 함께 진행하고 있다.

이번 온라인 발대식은 줌과 유튜브 스트리밍으로 동시 진행하며, 리얼러브 12기로 선발된 대학생 및 휴학생 240명이 참여한다. 임명장 수여식, 연간 일정 안내, 각 팀별 역할 나누기 등이 진행될 예정이다.

코로나19로 인해 지역사회 소외계층 아동들의 학습격차를 조금이나마 해소하고 정서를 지원한다는 목적을 가진 리얼러브는 6월부터 9월까지 총 4개월동안 진행된다. 활동 기간 동안 대학생 봉사자는 전국 소재 지역아동센터 30개소 아동과 1:1로 매칭되어 매월 1~3째주는 학습활동을 매월 마지막 주는 센터 전체 아동들과 놀이활동을 진행한다.

GS샵 관계자는 “리얼러브 봉사단은 친구들과 함께 어울리고 사랑과 관심이 필요한 시기의 아동들에게 학습은 물론 정서적인 부분까지 지원한다는 면에서 의미가 크다”며 “언택트로 진행하는 어려움이 있지만 대학생과 아동들 모두에게 좋은 경험이 되길 바란다”고 말했다.

