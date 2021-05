LG생활건강, ‘빌려쓰는지구 리필 스테이션’ 운영

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강은 샴푸와 바디워시 제품의 내용물을 리필 용기에 소분해 판매하는 ‘빌려쓰는지구 리필 스테이션’을 이마트 죽전점에서 운영한다고 14일 밝혔다.

‘빌려쓰는지구 리필 스테이션’은 ‘지구는 우리의 소유가 아니라 후손들로부터 빌린 것’이라는 슬로건 아래 아름답고 깨끗한 지구를 후손들에게 돌려주기 위한 캠페인의 일환이다. 일상에서 플라스틱 사용을 줄이고 환경 보호에 직접 동참할 수 있다.

소비자들이 선호하는 제품을 중심으로 재구매율 1위 탈모 샴푸 ‘닥터그루트’ 와 프리미엄 바디워시 ‘벨먼’의 대표 제품을 선별해 운영한다.

리필 스테이션을 활용하면 제품의 내용물을 원하는 만큼 소분해 구매할 수 있어 플라스틱 사용량을 최소화할 수 있다. 리필 스테이션에서 활용되는 용기는 코코넛 껍질을 사용, 플라스틱 사용량을 약 30% 절감했고, 재활용이 가능하다. 라벨 또한 재활용 과정에서 물에 쉽게 분리되는 ‘수(水) 분리 라벨’을 적용해서 분리배출이 용이하다.

이번 리필 스테이션 공간 또한 업사이클링을 통해 탄생했다. 한번 사용하고 버려지는 생활용품 용기를 재활용해 리필 스테이션 테이블을 제작 설치했다. 뿐만 아니라 마차 디자인의 이동이 자유로운 ‘포터블 리필 스테이션’으로 꾸며 쾌적한 공간활용이 가능하다.

LG생활건강 관계자는 “소비자들의 환경 의식이 강화되고 리필 상품에 대한 시대적 요구가 증대됨에 따라 이마트와 함께 리필 스테이션을 운영하게 됐다”며 “소비자들이 생활 속에서 친환경 가치 소비를 실천할 수 있도록 새로운 경험과 서비스를 제공하며 ESG 경영을 적극 실천할 계획”이라고 말했다.

한편, ‘빌려쓰는지구 리필 스테이션’이 위치한 이마트 죽전점의 ‘L.Heritage1947’ 매장은 LG생활건강의 차별화된 프리미엄 브랜드들을 만날 수 있는 편집 매장으로 맞춤형 화장품 조제관리사가 상주하며 고객에게 어울리는 상품을 추천해주고 리필을 도와준다.

