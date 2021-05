킹사이즈 전성시대, 에이스침대 매장에 가면...

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드인 에이스침대가 '킹(K)사이즈'의 매트리스를 구매하는 소비자를 대상으로 풍성한 사은품을 제공하는 킹사이즈 프로모션을 실시한다.

최근 집에서 보내는 시간이 길어지며 보다 넉넉한 사이즈의 매트리스에서 휴식을 즐기고자 하는 수요가 계속해서 늘어나고 있다. 에이스침대는 이처럼 대형 사이즈 침대에 대한 관심이 증가하는 소비자 트렌드에 발맞춰 ‘킹사이즈 프로모션’을 마련했다.

다음 달 30일까지 전국 에이스침대 매장(단, 아울렛 매장 제외)에서 진행되는 이번 프로모션에서는 킹사이즈 매트리스를 구매하는 고객들에게 고급 침구 사은품을 제공한다. '로얄 에이스(ROYAL ACE) 320·320D·360·380·400' 모델을 킹사이즈로 구매 시에는 '호텔 베딩 세트(K)'를, 하이브리드 테크(HYBRID TECH) VII·레드(RED)'의 킹사이즈 모델을 구매하는 고객에게는 '차렵 이불 세트(K)'를 각각 증정한다.

국민카드로 결제하면 구매 금액별로 신세계 모바일 상품권을 제공하는 혜택도 추가로 마련했다. 200만원 이상 결제 때는 3만원, 400만원 이상 결제 때는 6만원 상당의 상품권을 증정한다. 단, 백화점은 제외된다.

에이스침대 관계자는 "넉넉한 사이즈로 더욱 안락한 휴식을 즐기고자 하는 대형 침대 구매 고객들이 제품의 크기만큼이나 큰 혜택을 누릴 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"면서 "이번 프로모션을 통해 에이스침대만의 기술로 제공하는 독보적인 편안함을 더 크고 알차게 즐길 수 있길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr