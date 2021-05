與, 총리 인준안 단독 처리…野 "국민 패싱' 총리 결말 정해져 있어" 반발

김부겸 총리 임명 동의안 단독 처리

임혜숙·노형욱도 채택 강행

野 "민주당은 결국 그대로", "국민 패싱"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당이 13일 김부겸 국무총리 후보자 임명동의안을 단독 처리했다. 민주당은 야당이 '부적격' 판단을 내린 임혜숙 과학기술정보통신부·노형욱 국토교통부 장관 후보자의 청문보고서도 각각 단독으로 채택했다. 국민의힘은 '야당을 거부하는 폭거'라며 강하게 반발하고 있어 당분간 정국 경색이 불가피할 전망이다.

국회는 이날 본회의를 열고 김 후보자 임명동의안을 통과시켰다. 국민의힘이 표결에 불참한 가운데 재석 의원 176명 중 찬성 168명, 반대 5명, 기권 1명, 무효 2명으로 가결됐다. 문재인 대통령이 지난달 16일 김 후보자를 지명한 지 27일 만이다.

앞서 박병석 국회의장은 여야 합의 불발로 인사청문특위에서 김 후보자 청문보고서 채택이 이뤄지지 않자, 직권으로 인준안을 본회의에 상정했다.

총리 인준안과 장관 후보자 3인의 거취 문제를 연계해 온 국민의힘은 이날 박준영 해양수산부 장관 후보자의 자진 사퇴에도 임 후보자, 노 후보자의 임명 강행에 반발해 표결에 불참했다.

총리 후보자 청문보고서가 채택되지 않은 상황에서 의장이 임명동의안을 직권으로 상정하고 인준 표결에 야당이 불참한 것은 이번이 처음이다. 사실상 여당 단독으로 인준안이 처리된 것이어서 당분간 정국이 얼어붙을 것이란 전망이 나온다.

민주당은 인준안 통과에 환영의 뜻을 밝혔다. 신현영 원내대변인은 이날 논평을 통해 "야당의 몽니에도 불구하고 협상을 위해 할 수 있는 모든 것을 다 했다"라면서 "그동안 아홉 차례나 만나 논의를 촉구했지만, 국민의힘 답변은 언제나 '무조건 반대','무조건 버티기'였다"고 비판했다.

이어 "이제 미래를 이야기할 때"라며 "김 총리 후보자는 하루라도 빨리 국정 공백을 메우고, 국민께 일상을 돌려 드리는 일에 힘을 쏟아부어야 한다"고 강조했다.

반면, 국민의힘은 '국민의 심판을 받을 것'이라며 즉각 반발했다. 강민국 원내대변인은 논평을 통해 "민주당이 코로나로 힘든 상황에서 국정 공백을 최소화하기 위해 국무총리 인준을 해야 한다고 했다"면서 "그러나 국정 공백에 대한 책임은 정세균 전 국무총리가 본인의 대선 출마를 위해 국정을 내팽개치게 만든 청와대에 있다"고 지적했다.

이어 "'국민 패싱' 국무총리의 결말은 정해져 있다"라며 "위로는 대통령에게 더욱 납작 엎드리는 국무총리, 아래로는 권위와 위엄을 상실한 국무총리가 될 것"이라고 비판했다.

민주당은 본회의 종료 직후 국토교통위원회와 과학기술정보방송통신위원회 전체 회의를 열어 임 후보자, 노 후보자 청문보고서도 각각 처리했다. 야당은 불참했다.

이에 배준영 국민의힘 대변인은 구두 논평을 내고 "하명 직권상정에 의한 하명 투표 작전이 일사불란하게 완료됐다"라며 "두 후보자도 부처의 수장에 자격 미달이며, 국민도 원치 않는 인사다. 청와대도 민주당도 결국 그대로다"라고 비판의 목소리를 높였다.

