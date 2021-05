4월 외국인 국내주식 6720억 순매수...상장주식 보유액 822조

[아시아경제 박지환 기자] 지난달 외국인 투자자들이 국내 증시에서 6700억원 가량을 매수하며 4개월만에 순매수로 전환했다.

14일 금융감독원이 발표한 '4월 외국인 증권투자 동향' 자료에 따르면 지난달 외국인은 국내 주식시장에서 6720억원을 순매수했다. 외국인이 국내 주식에서 순매수로 전환한 것은 4개월만의 일이다.

지난달 외국인은 유가증권시장에서 9790억원을 순매수 했다. 반면 코스닥시장에서는 3070억원을 순매도했다.

지역별로 보면 중동이 1조1000억원, 미주 5000억원 등에서 순매수했다. 아시아와 유럽은 각각 2000억원, 1000억원을 순매도했다.

4월 말 기준 외국인이 보유한 국내 상장주식은 822조4000억원으로 전달과 비교해 17조2000억원 늘었다. 이는 전체 시가총액의 30.8%에 이르는 규모다.

채권시장에서 지난달 외국인은 상장채권 8조7940억원을 순매수하고 5조4480억원을 만기상환해 총 3조3460억원을 순투자한 것으로 나타났다.

외국인이 보유한 채권은 174조원으로, 전체 상장잔액의 8.1%를 차지한다. 전달보다 3조1000억원 증가한 수치다. 유럽 1조7000억원, 아시아 1조3000억원, 미주 1조1000억원, 중동 1000억원의 순투자가 이뤄졌다.

보유 규모는 아시아 82조5000억원, 유럽 52조8000억원, 미주 15조4000억원 순이었다.

종류별로는 국채(2조1000억원)와 통화안정증권(3000억원)에서 모두 순투자했다. 남은 기간별로는 1년 이상∼5년 미만 채권에서 6조5000억원 순투자했다. 반면 5년 이상 채권과 1년 미만 채권에서는 각각 1조1000억원, 2조1000억원을 순회수했다.

