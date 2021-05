[아시아경제 전진영 기자] 국회는 노형욱 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 13일 채택했다.

국회 국토교통위원회는 이날 오후 전체회의를 열고 노 후보자에 대한 청문보고서 채택의 건을 의결했다.

국민의힘과 정의당 등 야당 의원들은 "국토부 장관으로 노 후보자를 신뢰할 수 없다"며 반발했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr