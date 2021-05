[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 13일 오후 신길동 소재 대방초등학교 내 도서관에서 교직원, 학부모와 함께 소통의 시간을 가졌다.

채 구청장은 이날, 신길동에 위치한 대방초등학교와 신길중학교를 방문해 학교 운영 현황을 살피고, 학교장을 비롯한 교직원들과 학교운영위원회, 학부모들과 함께 교육현안과 관련한 의견을 나누는 소규모 간담회를 진행했다.

채현일 구청장은 "도서관 시설 개선과 안심통학로 조성 등 학교 안팎의 환경개선을 위한 전폭적인 지원을 약속하고, 교육 으뜸도시 영등포구를 만드는 데 더욱 최선을 다하겠다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr