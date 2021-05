文 대통령, 故 이선호씨 조문…"안전한 나라 만들도록 노력하겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 13일 오후 평택항에서 일하다 산재사고로 숨진 고(故) 이선호 씨의 빈소를 찾아 유가족을 위로하고 "안전한 나라를 만들도록 노력하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 "국가시설 안에서 일어난 사고인데 사전에 안전관리가 부족했을 뿐 아니라 사후 조치들도 미흡한 점들이 많았다"며 "노동자들이 안전에 대한 걱정 없이 살 수 있는 나라를 만들겠다고 약속드렸는데, 송구스럽다"고 말했다.

아울러 "이번 사고를 계기로 산업안전을 더 살피고, 안전한 나라를 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

이 씨의 부친은 "철저한 원인 규명과 책임자 처벌도 있어야겠지만, 제발 이제는 이런 사고를 끝내야 한다"며 "이번 조문으로 우리 아이가 억울한 마음을 많이 덜었을 것"이라며 문 대통령에게 감사의 말을 전했다.

문 대통령은 이날 오전 내부회의에서도 "고용노동부 뿐 아니라 해양수산부 등 관련 부처와 기관이 비상하게 대처해서 안전 대책을 마련하라"고 지시했다.

