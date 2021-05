호남대 학술정보원 ‘사고 치는 과학자들’ 토크 콘서트 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 학술정보원은 지난 12일 오전 IT스퀘어 통합뉴스센터에서 ‘사고 치는 과학자들’이라는 주제로 저자와의 토크 콘서트를 가졌다고 13일 밝혔다.

백란 학술정보원장의 사회로 진행된 이번 강연에는 영국 런던대학교와 서울대학교 자연과학대학원에서 과학사를 전공하고 다수의 우수도서 저자로 선정된 조숙경 박사(국립광주과학관 책임연구원)가 초청돼 긍정적 혁신과 사고는 사회에 기여한다는 과정을 과학자들을 통해 조명했다.

조 박사는 과학과 과학자가 살았던 도시와 역사를 통해 만남과 인간의 삶을 살펴보며, 과거를 통해 미래를 향한 지혜를 갖자는 교훈적 메시지를 강조했다.

이번 토크 콘서트는 지역사회와 함께하자는 취지 속에 지역사회 및 재학생을 비롯한 구성원들의 줌(ZOOM) 참여와 유튜브 ‘호남대TV’를 통해 생중계됐다.

백란 학술정보원장은 “지난해 공유대학 모델로 조선대와 함께 2차례 토크콘서트를 개최한데 이어 올해는 지역사회와 더불어 함께 미래사회를 조명할 수 있는 주제의 작가들을 만나고 있다”며 “지역사회를 찾아가는 좋은 강좌들을 지속적으로 개발하는데 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr