이케아, '韓·스웨덴 녹색전환연합' 참여…韓, 탄소중립 조기 달성 지원

할그렌 대사 "다수 기업, 한·스웨덴 정부 탄소중립 앞당기려는 노력 고무적"

요한손 대표 "더 많은 사람들이 기후대응 동참 기대"



[아시아경제 김종화 기자]국내 최초로 외국 기업이 한자리에 모여 탄소중립 사회로 전환하려는 한국의 야심찬 이행 계획과 목표를 지지했다.

13일 스웨덴 대사관저에서 열린 서약 선포식에서 주한스웨덴대사관, 주한무역투자대표부, 주한스웨덴상공회의소와 '한국·스웨덴 녹색전환연합'에 참여하는 13개 스웨덴 기업이 한국의 탄소중립 조기 달성을 위한 이행 서약을 정리한 사명을 공동 발표했다.

야콥 할그렌(Jacob Hallgren) 주한스웨덴대사는 녹색전환연합에 참여한 스웨덴 기업이 '선언실천(Take Action), 협업을 통한 가치 창출(Co-create), 높은 목표 설정(Raise Ambition)' 등 세 가지 실천으로 한국의 미래 녹색 경쟁력을 지지하겠다고 선언했다.

할그렌 대사는 "녹색전환연합의 대다수 기업이 스웨덴 정부와 한국 정부가 세운 탄소중립 목표를 더욱 앞당겨 달성하기 위한 원대한 목표를 가지고 있다는 것은 고무적"이라면서 "양국의 의제를 추진하는데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

본 행사에서는 건설, 에너지, 조선해양, 제조, 소매, 운송 및 폐기물 등 다양한 분야에서 활발하게 활동하고 있는 △ABB △아트라스콥코 △엔백 △이케아 △크래프트파워콘 △오클라 △스칸디나비안 바이오가스 △스카니아 △SF마리나 △테트라팩 △볼보자동차 △볼보건설기계 △볼보트럭 등 녹색전환연합에 참여한 13개 스웨덴 기업이 각각 2050년까지 국내에서의 녹색전환 및 탄소중립 달성을 위한 구체적인 활동 계획과 함께 아래(사진 참고)의 서약을 발표했다.

스웨덴은 실제 녹색전환이 기업의 경쟁력 강화에 도움이 된다는 것을 입증한, 지속가능한 산업 환경 조성에 가장 앞서 있는 국가 중 하나다. 이번 서약에 참여한 13개 파트너사들은 스웨덴의 대표적인 모범 사례로 언급될 정도로 환경 문제에 많은 관심과 노력을 기울이고 있다.

할그렌 대사는 "녹색전환은 광범위한 비즈니스 기회를 창출하고 경쟁력을 높여 나갈 수 있는 방안 중 하나"라면서 "한국의 그린뉴딜 사업과 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다는 목표는 한국이 친환경 탄소중립 사회로 발전해 나가는 전환점이 될 것"이라고 지지했다.

프레드릭 요한손(Fredrik Johansson) 이케아 코리아 대표 및 최고 지속가능성 책임자(CSO)는 "한국·스웨덴 녹색전환연합을 통해 주한 스웨덴 파트너들과 함께 보다 지속가능한 한국을 만드는 집단적인 노력에 기여할 수 있게 돼 매우 기쁘다"면서 "이를 바탕으로 한국에서 더 많은 사람들이 기후대응의 중요성에 대해 더 깊이 이해하고 시의성 있는 행동에 동참해주길 기대하며, 이케아 코리아도 이에 힘을 더하기 위해 노력을 지속할 것"이라고 말했다.

한편, 기술 주도를 통해 녹색전환의 최전선에 위치해 있는 스웨덴은 경제 성장을 이룸과 동시에 탄소 배출량을 줄일 수 있음을 보여준 대표적인 국가로, 1990년부터 2017년 사이 스웨덴의 국내총생산(GDP)이 71% 증가한 반면 탄소 배출량은 26% 감소한 바 있다.

이케아 코리아는 지구를 기후변화의 위기에서 지키기 위해 2030년까지 기후안심기업으로 거듭나고자 다양한 활동과 투자를 확대하고 있다. 2030년까지 전체 제품군에 100% 재활용 또는 재생 가능한 소재만을 사용하고, 2025년까지 가구 배송 차량의 100%를 전기 트럭으로 전환해 가구 배송 이산화탄소 배출 '제로' 달성을 위해 노력하고 있다.

