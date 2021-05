한국조선해양, 초대형 LPG선 2척 1830억원 수주

[아시아경제 최대열 기자]현대중공업그룹 조선 중간 지주사 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 148,500 전일대비 5,000 등락률 -3.26% 거래량 579,758 전일가 153,500 2021.05.13 14:58 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 8500억원 규모 해양설비 수주 현대오일뱅크-남동발전, 7조원 수소발전 시장서 '맞손'현대重, 동해에 그린수소 생산플랜트 구축 close 은 초대형 액화석유가스(LPG)운반선 2척을 1830억원에 짓는 계약을 맺었다고 13일 발표했다.

이번 계약은 KSS해운과 맺은 것으로 8만6000㎥급 초대형 LPG선이다. 길이 230m, 너비 32.25m, 높이 23.75m 규모로 울산 현대중공업에서 건조해 2023년 상반기부터 순차적으로 인도키로 했다.

이 선박은 LPG 이중연료 추진엔진을 탑재해 배기가스 저감장치인 스크러버 없이도 강화된 국제해사기구의 황산화물 배출규제에 대응이 가능하다. 효율적으로 설계해 최대 적재 용량을 2000㎥ 늘렸다. 옛 파나마운하를 통과할 수 있는 최대 용량이라고 회사는 설명했다.

한국조선해양은 올해 전 세계에서 발주된 LPG선 58척 가운데 약 60%인 34척을 수주했다. 회사 관계자는 "경기 회복에 따라 LPG·LNG 수요가 늘어날 것으로 전망된다"며 "가스선 수주에 더욱 박차를 가할 것"이라고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr