서울의 한낮 기온이 29도, 광주는 30도까지 치솟는 등 초여름 날씨가 이어진 13일 시민들이 서울 중구 한국은행 인근 분수대를 지나며 더위를 식히고 있다. /문호남 기자 munonam@

