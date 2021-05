우리은행, 3000억원 규모 원화 ESG 후순위채권 발행

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 3000억원 규모 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.

이번 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 이번 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 비율은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다.

채권의 만기는 10년이며, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.50%포인트를 가산한 금리다. 발행스프레드는 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준이다.

우리은행 관계자는 "미국 재닛 옐런 재무장관 금리인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에서 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적과 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 채권을 성공적으로 발행했다”고 설명했다.

