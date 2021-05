[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 260,500 전일대비 6,000 등락률 -2.25% 거래량 670,389 전일가 266,500 2021.05.13 11:44 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 1년 만에 흑자전환…내년 말부터 배터리 사업 이익[컨콜] SK이노 "日 완성차에 배터리 공급, 현재 검토 안해"[컨콜] SK이노베이션 "2023년까지 1회 충전으로 700km 주행 배터리 개발" close 은 13일 2021년 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 "LG에너지솔루션과의 배터리 소송 합의금 관련 양사가 합의한 내용과 관련된 공시에 따라서 합의금 총 2조원 중 올해와 내년 각 5000억 원 규모로 지급할 일시금 1조원에 대해 현재가치로 환산해 9763억 원을 영업이익에 반영했다"고 밝혔다.

이어 "2023년 이후 매출액과 연동해 지급할 2023년 현재 가치 기준의 1조원은 각 지급 시점의 매출 원가로 반영할 것"이라며 "이 이후에 추가로 비용으로 선반영될 부분은 없다"고 덧붙였다.

