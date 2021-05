KB캐피탈, 해빗팩토리와 업무제휴…"마이데이터·KB차차차 고도화"

간편 자동차보험 비교 서비스 등 제공예정

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈이 보험분석 서비스를 제공하는 핀테크 업체인 해빗팩토리와 마이데이터 사업 협력과 KB차차차 서비스 고도화를 위한 업무제휴 협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

전일 서울 서초구 KB캐피탈 본사에서 진행된 협약식을 통해 양사는 KB차차차의 서비스 고도화와 마이데이터 기반 신규 서비스를 만드는데 협력하기로 했다.

KB캐피탈은 해빗팩토리의 데이터 분석 역량을 기반으로 KB차차차의 방대한 자동차 관련 데이터를 함께 분석해, 고객 맞춤형 차량 유지 비용관리 서비스와 간편 자동차보험 비교 서비스 등 고객 편의성을 높인 다양한 서비스를 KB차차차에서 제공할 계획이다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "KB차차차는 중고차 유통을 넘어 자동차 종합 생활 플랫폼으로 끊임없이 진화중"이라며 "핀테크 기술 접목을 바탕으로 자동차 분야에 있어 차별화된 개인화 서비스를 제공하는 마이데이터 사업자가 될 계획"이라고 말했다.

한편 해빗팩토리는 보험 분석 애플리케이션(앱) '시그널플래너'를 운영중인 핀테크 업체다. 국내 전체 보험사의 보험약관에 대한 보장 내역과 보험료 정보를 기반으로 고객이 가입한 보험 상품 보장 내역이 충분한지를 분석하고 상담과 가입까지 가능한 원스톱 보험 분석 플랫폼을 제공하고 있다.

