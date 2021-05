[아시아경제 박지환 기자] 현대퓨처넷 현대퓨처넷 126560 | 코스피 증권정보 현재가 4,355 전일대비 25 등락률 -0.57% 거래량 309,065 전일가 4,380 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 현대퓨처넷, 주가 5160원 (-4.44%)… 게시판 '북적'“빨리 와서 확인하세요” 매수할 시간이 얼마 안남았어요급상승 유망주 매일마다 확인하세요! close 은 올해 1분기 영업이익이 132억원으로 전년 대비 23.5% 증가했다고 12일 공시했다. 매출액은 984억원으로 33.8% 늘었다. 같은 기간 순이익은 98억원으로 15.1% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr