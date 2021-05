[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군은 정종순 군수가 지난 10일 일본 후쿠시마 원전 해양 방류 결정에 따른 결정을 규탄하고, 우리 바다를 지키기 위한 오염수 방류 결정 규탄 챌린지에 동참했다고 12일 밝혔다.

김철우 보성군수의 지목을 받은 정 군수는 오염수를 방류함으로써 어업인들을 포함한 국민이 입을 피해, 장흥군 청정해역에 끼칠 영향 등을 염려하며 정부, 주변 지자체 등과도 긴밀히 협력해 나가겠다는 의지를 표명했다.

‘일본 원전 방사능 오염수 방류 결정 규탄 챌린지’는 일본 정부의 원전 오염수 방류 결정에 불복해, 우리나라의 깨끗한 바다를 지속해서 유지하고 국민을 지키기 위해 여러 지자체에서 진행되고 있다.

정종순 군수는 “일본 원전 방사능 오염수 방류 결정을 강력히 규탄하며, 우리 군 청정해역을 포함한 대한민국 바다를 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

